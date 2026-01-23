Maignan-Allegri: massima fiducia. Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

Mike Maignan e Massimiliano Allegri sono i protagonisti rossoneri delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti questa mattina in edicola. Solamente due parlano del club rossonero e le tematiche riguardano il futuro del portiere e capitano rossonero oltre che quello del tecnico milanista, specialmente dopo il vertice con il proprietario Gerry Cardinale di questa settimana a Milanello. Di seguito si riportano i titoli dei due giornali sportivi.

La Gazzetta dello Sport parla del Milan in taglio laterale e si concentra sulla figura di Max Allegri. Il titolo recita: "Fiducia al Max". E poi la rosea continua: "Cardinale vota Allegri, il futuro è suo". Viene anche anticipato il numero di SportWeek domani mattina in edicola che avrà come protagonista Adrien Rabiot, centrocampista milanista: "Il Diavolo veste Rabiot".

C'è quindi il QS che invece, nel suo taglio basso, sin concentra sull'ormai imminente rinnovo di Mike Maignan, che solo qualche settimana fa sembrava irrealizzabile. Il titolo recita così: "Via ai rinnovi in casa Milan. Priorità a Maignan". Non sarà l'unico il portiere rossonero a essere premiato con il prolungamento: "In primavera si parlerà anche con Pulisic. A gennaio occhi su un difensore e un esterno".