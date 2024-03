Maignan, derby, razzismo: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Questa mattina si parla un po' di Milan nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani, sia direttamente che indirettamente. I temi proposti sono i più disparati: chi, a un mese dalla partita, affronta già il tema derby di Milano con tutti i risvolti che potrebbe avere soprattutto per il Milan e il futuro di Stefano Pioli; chi si concentra sul futuro di Mike Maignan in rossonero che potrebbe non essere così certo; chi parla dei recuperi e infortuni della Roma, prossima avversaria del Diavolo nein quarti di finale di Europa League; infine chi riporta le parole sul razzismo di Tomori e Pobega dopo l'incontro con 350 studenti ieri a Milano.

La Gazzetta dello Sport in taglio laterale titola: "Pioli si rafforza". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Basta la Champions per tenersi il Milan. Conferma più vicina". La rosea in primo piano parla del caso Acerbi: "A giudizio. Si gioca l'Inter". Oggi il centrale nerazzurro sarà sentito in Procura per il caso di razzismo. Quindi c'è Tuttosport che in taglio laterale si chiede: "Il Milan sacrifica Maignan? Il portiere sul mercato". Sul Corriere dello Sport invece viene affrontata la situazione della Roma che ritrova pezzi ma ne perde altri: "De Rossi ritrova Abraham, era fuori da nove mesi. Ma si fermano Azmoun e Baldanzi: problemi muscolari". Infine c'è il QS che riporta le parole di Tomori all'incontro contro il razzismo: "Via il razzismo dai nostri campi di calcio...".