Maignan non parte, il CorSport: "Ora tocca ad Allegri rigenerarlo"

È stata la telenovela degli ultimi tre giorni della sessione straordinaria di calciomercato che si è chiusa ieri alle 20, eppure tutto è rimasto come prima. Non c'è stato l'accordo tra Chelsea e Milan per Mike Maignan, nonostante il portiere francese avesse già trovato un accordo con gli inglesi e comunicato la sua intenzione di lasciare il club, oggi o fra un anno non c'è differenza. L'offerta dei Blues però non ha soddisfatto le richieste del Milan che, nonostante il contratto in scadenza del loro capitano, hanno messo una soglia al di sotto della quale non scendere.

Ora si aprono nuovi scenari per Mike Maignan: andare effettivamente a scadenza tra un anno? Aspettare nuove offerte dal 1° luglio in avanti quando verrà riaperto il calciomercato? Oppure tornare sui propri passi? Ovviamente quest'ultima è la strada che si augurano al Milan o meglio si augura Max Allegri che fin dal suo arrivo aveva fatto capire di voler trattenere il portiere. Oggi il Corriere dello Sport mette tutto sulle spalle dell'allenatore: "Maignan non esce, Max a te. Resta il rischio di perderlo a zero. Ora tocca ad Allegri rigenerarlo".