Mal di pancia Maignan e Theo, il Giornale: "C'è poco da stare... Allegri"

Il Giornale questa mattina, nelle sue pagine dedicate allo sport, sceglie di parlare del Milan andando a titolare con un gioco di parole: "Milan, c'è poco da stare... Allegri, con i mal di pancia di Maignan e Theo". La situazione dei due calciatori francesi è molto simile: entrambi titolarissimi rossoneri, entrambi al termine di una stagione complicata (per il portiere un po' meno) ma soprattutto entrambi in scadenza di contratto tra un anno, nel giugno del 2026, con infinitesime possibilità che si riesca a trovare un accordo per il rinnovo.

Da qui il mal di pancia e la volontà di lasciare un Milan che, tra le altre cose, non giocherà nemmeno l'Europa la prossima stagione. Theo ha trovato un accordo con l'Atletico Madrid ma ha rifiutato più volte l'Al Hilal che si era accordato con i rossoneri; Maignan ha spinto per andare al Chelsea che, però, non ha incontrato la domanda del Diavolo. In tutto questo sarà Massimiliano Allegri a dover gestire entrambe le situazioni, in particolare quella di Mike Maignan che fin dal suo arrivo ha voluto trattenere.