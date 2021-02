Manchester-Milan, CorSera: "Sfida Champions. Ibra cerca vendetta"

Un "sorteggio esaltante e terribile". Così il Corriere della Sera definisce l’abbinamento con il Manchester United negli ottavi di finale di Europa League. "Il Milan - si legge - si trova catapultato in Champions senza essersi ancora qualificato sul campo. È una sfida tra antiche padrone del calcio mondiale, entrambe impegnate a recuperare la nobiltà di un tempo". Sarà un incrocio particolare per Ibrahimovic, al quale "quelle maglie rosse faranno tornare in mente giorni non proprio felici, un feeling mai nato e un grave infortunio, fino alla fuga negli States".