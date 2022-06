Mercato Milan, Gazzetta: "Asensio e Draxler le piste calde per il '10'. Però rimane in corsa anche de Ketelaere"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

In merito al mercato del Milan, sempra alla ricerca di un grande trequartista, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Asensio e Draxler le piste calde per il '10'. Però rimane in corsa anche de Ketelaere". Sono loro i candidati principali per rinforzare la trequarti rossonera. Sullo sfondo restano anche le piste che portano a Ziyech e Dybala, ma sembrano essere eventualmente percorribili più avanti e non adesso.