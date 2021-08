Mercato Milan, Gazzetta: "Fari puntati su Ilicic, il prossimo a uscire sarà Conti"

In merito al mercato del Milan, La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Fari puntati su Ilicic, il prossimo a uscire sarà Conti". Lo sloveno continua a piacere per la trequarti, ma è un affare che si farà solo a bassissimo costo. Hauge oggi vola in Germania per le visite con l'Eintracht Francoforte, in uscita anche Conti. Intanto ieri, in occasione dell'amichevole in Austria, ci sono stati nuovi contatti con il Real Madrid: il Diavolo segue sempre con grande interesse Isco, Odriozola e Ceballos.