Mercato Milan, Gazzetta: "Pavlovic, conto alla rovescia. Braccio di ferro per Fofana"

In merito al mercato del Milan, La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Pavlovic, conto alla rovescia. Braccio di ferro per Fofana". L'accordo tra i rossoneri e il difensore serbo c'è da tempo, ma ora è vicino anche quello con il Salisburgo che dovrebbe essere trovato tra i 20 e i 22 milioni di euro. Decisiva è la volontà del giocatore che vuole fortemente trasferirsi in rossonero.

Sul fronte Fofana, da tempo primo obiettivo del Milan a centrocampo, il problema è la valutazione del Monaco che chiede 35 milioni di euro. Se dovesse saltare questo affare, i rossoneri potrebbero virare su Johnny Cardoso, centrocampista americano del Betis Siviglia che costa 20 milioni.