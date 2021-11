Mercato Milan, la Gazzetta titola: "Occasione Renato Sanches"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul mercato del Milan: "Occasione Renato Sanches". Con Kessie sempre più lontano da Milanello, il club rossonero si sta guardando intorno per cercare l'eventuale sostituto dell'ivoriano e un'ipotesi molto concreta potrebbe essere il centrocampista del Lille, che si sta guardando intorno in cerca di una nuova sfida. Gli ottimi rapporti con il club francese, come testimonia anche l'affare Maignan di qualche mese fa, potrebbe essere molto utili per battere la folta concorrenza che ha messo gli occhi sul mediano portoghese.