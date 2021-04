In merito al mercato del Milan, La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Quanta stima per Walz, bimbo prodigio del Dortmund". Tra i giovani che vengono osservati con grande attenzione dalla dirigenza milanista, c'è anche Vasco Walz, centrocampista classe 2004 del Borussia Dortmund molto stimato in via Aldo Rossi.