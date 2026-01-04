Mercato Milan: piace Gila per la difesa, ma la Lazio vuole 30-35 milioni

Il grande obiettivo del Milan in questo mercato di gennaio dopo aver sistemato l'attacco con Niclas Fullkrug, che venerdì a Cagliari ha fatto il suo debutto ufficiale, è prendere un nuovo difensore. Secondo quanto rivela questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, il giocatore che piace maggiormente al ds milanista Igli Tare è Mario Gila della Lazio, ma il club di Lotito vuole almeno 30-35 milioni per farlo partire. Non è un mistero che al tecnico biancoceleste Sarri piaccia molto Ruben Loftus-Cheek, ma il Diavolo non sembra intenzionato a cederlo.

Intervenuto a DAZN prima di Cagliari-Milan, Tare ha dichiarato sulla ricerca di un nuovo difensore: "Noi siamo molto contenti con la squadra, soprattutto con la difesa. Tutti i ragazzi hanno fatto un buon campionato. Ovviamente siamo molto vigili sul mercato e se vedremo ci sarà qualche opportunità che migliorerà la situazione saremo presenti, vogliamo cercare di dare tutte le possibilità per realizzare i nostri obiettivi”.