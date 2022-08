MilanNews.it

In merito al mercato del Milan, che è sempre alla ricerca di un nuovo centrocampista da inserire nella rosa di Stefano Pioli, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "C'è Onyedika: costa poco e vale tanto". Il nigeriano potrebbe essere il profilo giusto per i rossoneri sia per le sue caratteristiche che per il prezzo (costa 7 milioni di euro).