Mercato Milan, Tuttosport: "Colpo Loftus-Cheek. Arriva con lo sconto"

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Colpo Loftus-Cheek. Arriva con lo sconto". I rossoneri sarebbero sempre più vicini a chiudere l'arrivo in rossonero del centrocampista inglese in uscita dal Chelsea. La richiesta iniziale dei Blues era di 20 milioni di euro, ma i dirigenti del Diavolo sono al lavoro per trovare l’accordo intorno ai 15 milioni più bonus.