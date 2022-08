Mercato Milan, Tuttosport: "Onyedika, c'è l'affondo: con 7 milioni si può fare. E poi serve un difensore"

MilanNews.it

"Onyedika, c'è l'affondo: con 7 milioni si può fare. E poi serve un difensore": titola così questa mattina Tuttosport sul mercato del Milan. Il nigeriano del Midtjylland, che chiede 7 milioni di euro per il suo cartellino, è la prima scelta per il centrocampo. In stallo invece la questione relativa al difensore centrale, con Diallo in cima alla lista di Maldini e Massara. L'alternativa al centrale del PSG è sempre Tanganga del Tottenham.