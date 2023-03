Mike Maignan secondo la Gazzetta: "Un muro Champions: padrone, guida i cavalieri e fa l'europarata"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i tanti protagonisti dell'impresa europea del Milan c'è stato anche Mike Maignan, chi se non lui. Il portiere francese, tornato a giocare una partita di Champions per la prima volta da settembre, ha trovato il modo di essere protagonista con una parata da fuoriclasse nel recupero su Harry Kane. In generale per tutta la partita ha guidato la sua giovane difesa (Kalulu, Thiaw, Tomori) alla perfezione, tanto che la retroguardia rossonera ieri non ha sbagliato nulla.