Milan a caccia di un difensore: Coppola non scalda particolarmente
Dopo aver rinforzato l'attacco con Niclas Fullkrug, autore domenica contro il Lecce del suo primo gol in maglia rossonera, il Milan è al lavoro per puntellare la difesa con un nuovo innesto. Tra i tanti nomi che sono stati accostati al Diavolo in queste settimane c'è anche quello di Diego Coppola, giocatore classe 2003 del Brighton che però non scalda particolarmente. Lo riferisce stamattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport.
Poco prima della sfida contro il Lecce, il ds milanista Igli Tare ha parlato così di mercato ai microfoni di DAZN: "Se sul mercato cerchiamo un difensore centrale? Inutile ripetermi. Sicuramente staremo attenti sul mercato, se ci qualcosa che ci aiuterà, lo faremo se c’è necessità, per il momento stiamo bene come stiamo”.
