Milan alla ricerca di equilibrio. Gazzetta: "Casting a centrocampo: spunta anche Bondo"

Per compiere, forse, il definitivo salto di qualità, il Milan ha il necessario bisogno di trovare quell'equilibrio che fino a questo momento in stagione è mancato. La trasferta di Bratislava è stata il manifesto di quello che non va in questa squadra, nonostante una vittoria che sarebbe potuta arrivare diversarmente, sicuramente meglio.

Ed è per questo che dalle parti di via Aldo Rossi si starebbe iniziando a valutare come andare a rinforzare e completare la rosa di Paulo Fonseca con innesti che possano portare a Milanello questo equilibrio. La dirigenza rossonera ha dunque avviato un vero e proprio casting, soprattutto per il centrocampo, ad oggi forse il reparto che avrebbe più bisogno di rinforzi, con La Gazzetta dello Sport che questa mattina ha titolato "spunta anche Bondo", nome non nuovo dalle parti di Casa Milan, visto che Moncada e dirigenza seguivano il francese del Monza già dai tempi del Nancy.