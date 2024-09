Milan, arriva la prima vittoria! Le aperture dei principali quotidiani sportivi

Finalmente il Milan ha trovato la prima vittoria della stagione. Ci sono volute quattro partite e un periodo duro in cui non è stato risparmiato nessuno: società, allenatore e giocatori. Ieri l'incitamento/ultimatum del tifo rossonero ha dato la carica giusta e la squadra ha travolto un Venezia che è sembrato comunque un ostacolo più che abbordabile. Di seguito, dunque, si riportano tutte le aperture dei principali quotidiani sportivi italiani, pubblicati questa mattina in edicola.

La Gazzetta dello Sport dedica ai rossoneri il primo piano dell'apertura e titola così: "Il Milan spacca. I rossoneri travolgono il Venezia con 4 gol in 29 minuti". Nel sottotitolo il focus sui due protagonisti: "Theo e Leao trascinano Fonseca alla prima vittoria. Gli ex ribelli brillano e scacciano la crisi". Quindi la citazione di Fonseca: "Ora recuperiamo i punti persi". Il Corriere dello Sport dà più spazio allo 0-0 della Juve in casa dell'Empoli ma titola sul Diavolo così: "Milan, 4-0 al Venezia e adesso Salah". Quindi c'è Tuttosport che in taglio basso scrive: "Theo-Leao, gol e pace per Fonseca e il Milan". Nel sottotitolo: "Il portoghese manda in rete Hernandez, poi festa con Fofana, Pulisic e Abraham. Ibra Jr show con la Primavera". Sul QS si legge: "Theo, Abraham, Pulisic e Fofana. Il Milan si è sbloccato"