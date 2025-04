Milan, buone notizie dall'infermeria: recuperati Walker e Loftus-Cheek

Nella giornata di ieri, sono arrivate due notizie positive dall'infermeria rossonera: Kyle Walker e Ruben Loftus-Cheek, come riferisce stamattina il Corriere dello Sport, sono infatti tornati ad allenarsi in gruppo e dunque sono recuperati per il derby di domani sera valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia (si ripartirà dall'1-1 dell'andata). Il difensore era fuori dopo la rottura al gomito, mentre il centrocampista aveva subito nelle scorse settmane un intervento chirurgico di appendicectomia in via laparoscopica, per appendicite acuta ascessualizzata.

DOVE VEDERE INTER-MILAN

Data: mercoledì 23 aprile 2025

Ora: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Mediaset

Web: MilanNews.it