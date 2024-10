Milan, chi parte? La Gazzetta: "Jovic e Chukwueze con le valigie in mano. Rischia anche Okafor"

Poco più di due mesi per tenersi il Milan scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport. Luka Jovic e Samuel Chukwueze sono in discussione, ed il rendimento deludente di questo inizio stagione, nullo per quanto riguarda invece il serbo, non li aiuta.

I due potrebbero infatti essere coloro i quali lasceranno la formazione rossonera nel prossimo calciomercato invernale, anche perché il nigeriano è al momento la più grande delusione della gestione RedBird, visto e considerato che dal colpo più oneroso del fondo americano (20 milioni di euro più 8 di bonus) chiunque si aspettava molto di più che 3 gol ed altrettanti assist in 41 partite.

Il 25enne nigeriano ha dunque tempo fino a Capodanno per cambiare la sua storia al Milan, ma qualora non dovesse cambiare passo non è da escludere una sua cessione anche in prestito con diritto di riscatto. Stesso discorso vale anche per Noah Okafor, che ha sicuramente fatto vedere qualcosa in più rispetto al compagno, ma non ha avuto quel cambio di marcia che gli avrebbe consegnato una maglia da titolare.