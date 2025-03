Milan, Conceicao spera con un successo in Coppa Italia e il posto in Champions di essere riconfermato

vedi letture

Per molti il destino di Sergio Conceiçao è già segnato, indipendentemente da come si concluderà la stagione in corso: a fine campionato la sua strada e quella del Milan si divideranno. Il tecnico milanista, però, non molla e punta a restare sulla panchina del Diavolo anche il prossimo anno: come riferisce stamattina il Corriere della Sera, il portoghese spera con un successo in Coppa Italia e il posto in Champions di essere riconfermato.

Il futuro della panchina Milan: la decisione spetterà al nuovo ds

La decisione finale su chi ci sarà sulla panchina del Milan nella prossima stagione spetterà al nuovo direttore sportivo che verrà scelto a breve dall'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani. Questa settimana partono i casting e tra oggi e domani il dirigente milanista incontrerà subito il grande favorito per entrare nell'organigramma del club di via Aldo Rossi, vale a dire Fabio Paratici.