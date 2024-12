Milan, cosa non va. La Gazzetta: "Ha il terzo monte ingaggi in A ma...è ottavo in classifica"

vedi letture

C'è qualcosa in questo Milan che non va. Sono diversi i fattori che stanno portando la formazione rossonera a fallire in questa stagione, su tutti un dato che questa mattina La Gazzetta dello Sport ha analizzato con cura, rifacendosi al teorema del "vali quanto costi". Se questo valesse sempre, perché il Diavolo ha deciso di puntare su un allenatore che ad oggi ha l'ingaggio più basso rispetto a quelli delle altre big di Serie A?

La risposta a questa domanda è semplice, è stata una scelta prettamente economica, che però va a scontrarsi con quello di cui oggi ha parlato la rosea, che tra le sue pagine ha (forse) messo in mostra il problema più grande di questa società, titolando "Ha il terzo monte ingaggi in A ma...è ottavo in classifica". Squadre come Lazio, Bologna, Atalanta e Fiorentina spendono meno del Milan, eppure gli sono avanti in classifica. Come mai?