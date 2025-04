Milan, da verificare le condizioni di Gimenez: c'è fiducia di recuperarlo per l'Atalanta

Ancora un giorno di riposo e poi il Milan tornerà ad allenarsi domani a Milanello per iniziare a preparare la prossima sfida contro l'Atalanta in programma domenica sera a San Siro. Sono da verificare la condizioni di Santiago Gimenez che ha saltato la trasferta di Udine a causa della botta al fianco subita contro la Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport, in casa rossonera c'è fiducia che il messicano possa tornare a disposizione per la prossima gara contro i nerazzurri di Gasperini.

Da valutare anche Maignan e Walker

Oltre che quelle di Gimenez, a Milanello andranno valutate anche le condizioni di Mike Maignan e di Kyle Walker: il portiere, dopo il trauma cranico rimediato a Udine in seguito ad un violento scontro con Jimenez, dovrebbe tornare ad allenarsi, mentre è da verificare l'evoluzione dell'infortunio del terzino inglese che è stato operato nei giorni scorsi al gomito e spera di rientrare il prima possibile, magari già per il derby contro l'Inter valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì 23 aprile.