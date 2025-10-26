Milan, difficile che Estupinan torni a disposizione per l'Atalanta
Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, se da una parte Massimiliano Allegri spera di recuperare Ruben Loftus-Cheek per la trasferta di martedì sul campo dell'Atalanta, dall'altra molto difficilmente avrà di nuovo a disposizione Pervis Estupinan per la trasferta di Bergamo. La caviglia sinistra dell'ex Brighton non dà ancora le giuste garanzie e quindi con ogni probabilità non sarà tra i convocati per la gara contro i nerazzurri.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Napoli 18*
2. Milan 17*
3. Inter 15*
4. Roma 15
5. Bologna 13
6. Como 13*
7. Juventus 12
8. Udinese 12*
9. Atalanta 12*
10. Cremonese 11*
11. Sassuolo 10
12. Lazio 8
13. Cagliari 8
14. Torino 8
15. Parma 7*
16. Lecce 6*
17. Hellas Verona 4
18. Pisa 4
19. Fiorentina 3
20. Genoa 3
* una partita in più
