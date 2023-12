Milan, domani la sfida contro il Newcastle. Gazzetta: "Leao verso una maglia da titolare, Kjaer out"

In vista della gara di domani di Champions League contro il Newcastle, decisiva per il destino europeo del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Leao verso una maglia da titolare, Kjaer out". Il portoghese ha risolto la lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediata contro il Lecce che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane ed è pronto a tornare in campo dal primo minuto.

Simon Kjaer non partirà invece oggi pomeriggio per l'Inghilterra insieme al resto della squadra rossonera: il danese è ancora ai box e dunque contro il Newcastle toccherà ancora a Theo Hernandez fare coppia con Fikayo Tomori al centro della difesa milanista. Nella rifinitura di stamattina, si capirà invece se Noah Okafor, che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo, potrà partire per Newcastle o se tornerà tra i convocati domenica con il Monza.