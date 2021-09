Dal campionato all'Europa, quella che conta davvero: le due milanesi scenderanno in campo oggi, l'Inter alle 18:45 in Ucraina, il Milan alle 21 a San Siro. "Ossigeno Champions", titola l'edizione odierna di Tuttosport, che poi aggiunge sempre in prima pagina: "Stasera contro Shakhtar e Atletico. Intanto è in arrivo la prima tranche dei soldi Uefa: manna per i bilanci".