Milan e Lecce discutono sul futuro di Camarda: la situazione

Come riporta questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, Milan e Lecce stanno discutendo sul futuro di Francesco Camarda, che è alle prese con un infortunio alla spalla. Il giovane attaccante resterà in Puglia o rientrerà anticipatamente dal prestito? La situazione è la seguente: i giallorossi sono convinti che basti una terapia conservativa e difendono il loro diritto di riscatto, ma il giocatore riflette su una possibile operazione e un ritorno anticipato in rossonero.

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, prima della gara di domenica contro il Milan, aveva parlato così di Camarda a DAZN: "Su Camarda non ci sono particolari novità per quanto ci riguarda. Ha avuto questo problema, è stato curato dai nostri medici, è stato visitato da uno specialista. C’è unanimità che con 20 giorni di riposo può rientrare, ovviamente dovrà fare terapie conservative. Ci potrà dare una mano sino alla fine del campionato. Per noi non è cambiato nulla, non ci sono novità particolari per quanto ci riguarda”.