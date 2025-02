Milan eliminato, ciao Champions. Tuttosport: "Theo, ma cos'hai fatto?"

Theo Hernandez porterà da qui al termine della stagione il peso dell'eliminazione del Milan in Champions League. La formazione di Sergio Conceiçao fino al momento della sua espulsione è stata in pieno controllo della partita, complice un Feyenoord intimorito che in pratica non si era mai affacciato dalle parti di Mike Maignan. Almeno fino a quel momento.

La follia commessa dal terzino francese è l'ennesima immagine di una stagione cominciata male e che starebbe continuando addirittura peggio, nonostante in quel di Riyad si fossero intravisti sprazzi del vero Theo. Sembrava che in terra saudita fossero state messe una volta e per tutte alle spalle le difficoltà con Fonseca, ma invece è stato un semplice abbaglio. L'espulsione di ieri è stato l'errore più grave di tutta la stagione, con Tuttosport che questa mattina punzecchia il 19 rossonero titolando: "Theo, ma cos'hai fatto?".