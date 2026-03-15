Milan, Estupinan confermato a sinistra anche contro la Lazio
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Pervis Estupinan, dopo aver deciso il derby settimana scorsa, dovrebbe essere confermato titolare a sinistra anche stasera nella trasferta in casa della Lazio. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che l'esterno sudamericano è in vantaggio su Davide Bartesaghi per un posto dal primo minuto sulla corsia mancina contro i biancocelesti di Maurizio Sarri.
LAZIO-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE
16 Maignan
23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 30 Jashari 2 Estupinan
11 Pulisic 10 Leao
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 24 Athekame, 4 Ricci, 18 Nkunku, 9 Fullkrug.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
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