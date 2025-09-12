Milan, febbre a 40. La Gazzetta: "Festa a sorpresa e Modric chiede «Un trofeo in regalo»"

I campioni si vedono anche in occasioni come queste. Al termine dell'allenamento di ieri Milanello si è fermato un attimo per festeggiare i 40 anni di Luka Modric, che scherzando ha detto che il numero scelto per le candeline (il 40 per l'appunto) fosse sbagliato. Per sfortuna del calcio non è così, perché arrivati a questo punto il croato ha sempre meno anni avanti di carriera, ma la mentalità e la voglia di vincere e fare bene non sembrerebbero risentirne, e di questo passo chissà che il Pallone d'Oro 2018 non possa continuare ancora a lungo.

Va bene i festeggiamenti e tutti i sorrisi del caso, ma Luka Modric non ha neanche per un secondo perso il suo obiettivo. E a rimarcarlo questa mattina anche La Gazzetta dello Sport, che parlando di "Febbre a 40" per gli anni del 14 del Milan, ha titolato "Festa a sorpresa e Modric chiede «Un trofeo in regalo»".