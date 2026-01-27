Milan Futuro, preso il difensore senegalese Cissé, è costato 750mila euro
Il Milan ha chiuso un interessante colpo in prospettiva in difesa: i rossoneri hanno infatti preso El Hadj Malick Cissé, difensore senegalese classe 2008 del Be Sport Academy che inizialmente verrà aggregato al Milan Futuro di Massimo Oddo. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che il giovanissimo centrale occuperà uno dei due posti da extracomunitario che il Diavolo ha liberi per il 2025-26.
Lunedì 2 febbraio chiuderà questa finestra di mercato invernale. In via Aldo Rossi vorrebbero chiudere un'altra operazione su un giovane, ma il club vuole comunque tenersi le mani libere in caso ci fosse un’occasione per avere un difensore per la prima squadra di Max Allegri. Finora il Milan ha chiuso un solo colpo a gennaio, cioè Niclas Fullkrug, arrivato in prestito con diritto di riscato da West Ham.
