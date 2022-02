Milan, Ibra in dubbio anche per il derby di Coppa Italia

Il Corriere dello Sport fa il punto sul recupero di Zlatan Ibrahimovic, fermo ormai da un mese a causa di un’infiammazione al tendine d’Achille. Lo svedese salterà certamente la sfida di domani contro l’Udinese ed è in dubbio anche per l’andata della semifinale di Coppa Italia con l’Inter. La speranza - scrive il quotidiano romano - è che possa tornare almeno per lo scontro diretto con il Napoli.