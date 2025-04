Milan, Igli Tare ha un ottimo rapporto con Geoffrey Moncada

Igli Tare ha fatto uno scatto importante verso il Milan dopo l'incontro positivo di ieri andato in scena a Roma con Giorgio Furlani, amministratore delegato del club di via Aldo Rossi. Non è stato un faccia a faccia risolutivo, ne serviranno altri, ma l'ex Lazio è ad oggi il grande favorito per diventare il nuovo direttore sportivo del Diavolo.

Retroscena Tare: è in ottimi rapporti con Moncada

I motivi per cui Tare piace al Milan sono diversi: conosce bene il calcio italiano, sa lavorare in team ed è libero, dunque potrebbe iniziare fin da subito a lavorare per il club rossonero. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che racconta poi un interessante retroscena: il suo arrivo verrebbe accolto in maniera favorevole anche dentro alla società milanista da chi già ci lavora, in particolare da Geoffrey Moncada, che potrebbe tornare a occuparsi soprattutto di scouting, con cui i rapporti sono ottimi.