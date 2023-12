Milan, il 2023 (per fortuna) sta per finire. Tuttosport: "Da incubo"

"Da incubo", bastano queste parole a Tuttosport per descrivere ciò che è stato l'anno solare 2023 per il Milan. Iniziato sotto i migliori auspici con una vittoria sulla Salernitana e il sogno della rimonta in campionato sul Napoli, è naufragato già nel mese di gennaio con un momento nerissimo per la squadra di Pioli. Ora l'anno è agli sgoccioli e numeri alla mano si nota come siano stati dodici mesi con più ombre che luci.

Tuttosport analizza qualche numero (MilanNews.it lo ha fatto QUI ieri) che racconta come l'incubo sia stato molto reale. I rossoneri hanno giocato 22 partite ma ne hanno vinte meno della metà (22) e perse moltissime (16). Anche il dato sui gol subiti fa impressione: incassate 61 reti con una media di più di una palla raccolta in fondo alla rete ogni partita.