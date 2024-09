Milan KO contro il Liverpool. Il CorSport: "Fonseca messo all'angolo"

vedi letture

Quello visto ieri sera contro il Liverpool è stato un Milan troppo brutto per essere vero, eppure è quello al quale oramai i tifosi milanisti sono stati abituati dall'inizio della stagione. Contro il Venezia il tifo organizzato aveva parlato di "Ultima chiamata", alla quale la squadra aveva anche risposto, e bene fra le altre cose, ma è troppo facile se poi non si fa allo stesso modo anche contro squadre di un livello superiore.

Contro i Reds la formazione di Paulo Fonseca poteva dimostrare di essere tornata dalla sosta con una voglia e marcia diversa, ma invece in campo sono stati commessi sempre gli stessi errori. A fronte di questo Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola parla di un "Fonseca messo all'angolo", scrivendo "Il Milan non aveva e continua a non avere equilibrio. I Reds avrebbero vinto in qualsiasi caso. Ma c’è un errore alla base sul modo in cui i rossoneri stanno in campo. E Fonseca o non se n’è ancora reso conto (sarebbe assai preoccupante) oppure non ha ancora saputo trovare una soluzione ai tanti, troppi problemi".