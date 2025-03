Milan, l'idea di Conceiçao è lavorare sulla difesa a tre. E Gimenez va servito di più e meglio

Sergio Conceiçao ha salvato la sua panchina con la vittoria in rimonta contro il Lecce, ma il tecnico rossonero resta comunque sotto esame, con Mauro Tassotti indicato come primo candidato all’eventuale sostituzione. Il portoghese, che deve dare ora continuità al successo in Puglia, è convinto che ora che il Milan ha la possibilità di allenarsi di più la squadra crescerà. Secondo il Corriere della Sera, l'idea è lavorare sulla difesa a tre, che potrebbe aiutare a chiudere la porta agli avversari.

Ma ovviamente c’è da sistemare anche il resto: Santiago Gimenez, per esempio, che è stato il grande colpo del mercato di gennaio dei rossoneri, va messo in condizione di rendere al meglio e deve dunque essere servito di più e meglio. Una mano importante al messicano la potrebbero dare Theo Hernandez e Rafael Leao che ha Lecce ha dato segnali di risveglio e che potrebbero diventare l’innesco ideale per l'ex centravanti del Feyenoord.