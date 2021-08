La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alle mosse di mercato del Milan. "BakaioSì. E Florenzi è qui", titola la rosea, che poi aggiunge: "Intesa col mediano, ora tocca al Chelsea. Sbarca l’azzurro, in panchina lunedì. Un affare tira l’altro. E Adli e Pellegri...".