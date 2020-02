Milan, La Gazzetta dello Sport: "Elliott sostiene Pioli"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina alle vicende del Milan, soffermandosi sul futuro della panchina rossonera dopo l’anticipazione del quotidiano tedesco “Bild”, che ha di nuovo tirato in ballo Ralf Rangnick. "Elliott sostiene Pioli", titola la rosea: "Ma a maggio valutiamo", aggiunge il noto quotidiano sportivo, riportando il pensiero dei vertici milanisti in merito all’allenatore.