Si parla anche del club rossonero, o meglio, della trattativa per il rinnovo di Ibrahimovic sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. "Ibra tratta i bonus", titola la rosea, che poi aggiunge di spalla: "Il Milan è fiducioso". Le parti non hanno ancora raggiunto un accordo, ma in via Aldo Rossi c’è ottimismo. Anche perché lo svedese ha già fatto capire di voler restare.