La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina alla vittoria del Milan contro la Spal negli ottavi di finale di Coppa Italia. "Pioli senza Ibra ritrova il Pistolero", titola la rosea, che poi aggiunge, sempre di spalla: "Lo svedese resta in panchina, Piatek si risveglia: gol e assist per Castillejo. In rete pure Hernandez".