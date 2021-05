"Milan, preso Maignan", titola questa mattina La Gazzetta dello Sport in prima pagina. La svolta è arrivata ieri in tarda serata: "Clamoroso - aggiunge il quotidiano in rosa - il Diavolo molla Gigio, si apre una nuova era. Donnarumma ormai è al capolinea. Il portiere del Lille è già sbarcato".