La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si proietta verso il big match in programma domenica a San Siro. "Pioli-Sarri, panchine d’oro", titola la rosea, che poi aggiunge in taglio laterale: "I maestri speciali di Milan-Lazio. Ecco come i due mister migliorano i giocatori e fanno ricchi i club".