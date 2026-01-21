Milan, Modric tornerà titolare domenica contro la Roma

Dopo aver assistito a quasi tutta la sfida contro il Lecce dalla panchina (è entrato solo a tre minuti dalla fine del match), Luka Modric è pronto a riprendersi il suo posto in campo domenica nel big-match in casa della Roma: il campione croato tornerà infatti titolare nel ruolo di regista davanti alla difesa. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in questo campionato l'ex Real Madrid ha riposato solo due volte, cioè a Firenze e appunto domenica contro il Lecce.

Ecco il programma completo della 22^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 23 GENNAIO

Inter-Pisa 20.45

SABATO 24 GENNAIO

Como-Torino 15.00

Fiorentina-Cagliari 18.00

Lecce-Lazio 20.45

DOMENICA 25 GENNAIO

Sassuolo-Cremonese 12.30

Atalanta-Parma 15.00

Genoa-Bologna 15.00

Juventus-Napoli 18.00

Roma-Milan 20.45

LUNEDI' 26 GENNAIO

Verona-Udinese 20.45