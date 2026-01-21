Milan, Modric tornerà titolare domenica contro la Roma
Dopo aver assistito a quasi tutta la sfida contro il Lecce dalla panchina (è entrato solo a tre minuti dalla fine del match), Luka Modric è pronto a riprendersi il suo posto in campo domenica nel big-match in casa della Roma: il campione croato tornerà infatti titolare nel ruolo di regista davanti alla difesa. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in questo campionato l'ex Real Madrid ha riposato solo due volte, cioè a Firenze e appunto domenica contro il Lecce.
Ecco il programma completo della 22^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 23 GENNAIO
Inter-Pisa 20.45
SABATO 24 GENNAIO
Como-Torino 15.00
Fiorentina-Cagliari 18.00
Lecce-Lazio 20.45
DOMENICA 25 GENNAIO
Sassuolo-Cremonese 12.30
Atalanta-Parma 15.00
Genoa-Bologna 15.00
Juventus-Napoli 18.00
Roma-Milan 20.45
LUNEDI' 26 GENNAIO
Verona-Udinese 20.45
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan