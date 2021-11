Milan, Napoli e Inter, La Gazzetta dello Sport: "Mercato Scudetto"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina pone l’accento in prima pagina sulle strategie dei tre club in lotta per il campionato in vista della campagna acquisti di gennaio. "Mercato Scudetto", titola la rosea, che poi aggiunge: "Renato Sanches, Reinaldo, Kostic: attenti a questi tre. Milan: accelerata sul portoghese. Napoli: un difensore del Mozambico. L’Inter ci prova per l’ala sinistra serba".