Milan, notizie confortanti da Loftus-Cheek: l'inglese punta a tornare a disposizione a Napoli

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Oggi alle 08:50Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, arrivano notizie confortanti sul recupero di Ruben Loftus-Cheek, out dalla partita contro il Parma nella quale aveva rimediato a frattura del processo alveolare della mascella dopo un durissimo scontro con il portiere gialloblu Corvi. Si parlava di uno stop di almeno due mesi, ma grazie all’ausilio di un dispositivo di protezione potrebbe tornare ad allenarsi ben prima del previsto e punta a tornare a disposizione per la trasferta di Napoli del prossimo 6 aprile.

Anche Matteo Gabbia spera di rientrare per la gara in casa della formazione di Antonio Conte: il centrale, operato ad inizio marzo per risolvere un problema di ernia inguinale, potrebbe accorciare i tempi di recupero e punta ad essere pronto per la partita del Maradona in programma dopo la sosta per le nazionali.