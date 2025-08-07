Milan, Pulisic in dubbio per le amichevole contro Leeds e Chelsea

vedi letture

Christian Pulisic non è ancora al meglio e ha ancora fastidio alla caviglia colpita dura nell'amichevole contro il Liverpool ad Hong Kong e per questo è in dubbio la sua presenza sabato e domenica nelle due amichevoli in terra inglese contro Leeds (a Dublino) e Chelsea (a Londra). L'attaccante americano sta proseguendo le terapie e quindi non è certo che partirà domani pomeriggio con il resto della squadra rossonera.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che invece sul volo per l'Inghilterra ci dovrebbero esserci sia Santiago Gimenez che Luka Modric che si sono uniti al gruppo milanista per la prima volta nella giornata di martedì. Tra i convocati di Max Allegri, ci saranno anche diversi giocatori del Milan Futuro prchè il tecnico livornese non vuole sovraccarica i suoi, che saranno impegnati in due amichevoli in due giorni.

