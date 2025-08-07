QS: "Milan, ritorno al futuro: Jashari ha firmato, Galliani sarà ancora rossonero"

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Milan, ritorno al futuro: Jashari ha firmato, Galliani sarà ancora rossonero". Dopo una trattativa infinita, i rossoneri hanno finalmente chiuso l'acquisto dal Club Brugge di Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero ha svolto ieri le visite mediche e ha firmato un contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2030. "Quando ho scelto il Milan e saputo della trattativa ho subito dato la mia parola al club. È un sogno che avevo da bambino e che ora si realizza. Lo avevo già detto che volevo solo il Milan, vero?" le sue prime parole da giocatore rossonero.

Intanto si fanno sempre più insistenti le voci su un ritorno al Milan di Adriano Galliani, attuale ad del Monza che in questo momento sta traghettando il club brianzolo al cambio di proprietà. Fino a quando non ci sarà il closing non potrà essere ufficializzato il suo ritorno in rossonero, ma ormai sembra essere tutto fatto.

