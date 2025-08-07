Milan tra Vlahovic e Hojlund per l'attacco: la situazione per il CorSera
Sono due i nomi più caldi per l'attacco del Milan, vale a dire Dusan Vlahovic della Juventus e Rasmus Hojlund del Manchester United. L'edizione odierna del Corriere della Sera fa il punto su questi due obiettivi di mercato del Diavolo: il serbo è il primo nome della lista, ma si tratta di un affare complesso che potrebbe sbloccarsi solo a fine agosto. Dunque servirà pazienza e lavoro di fino, senza perdere di vista le alternative.
Ad oggi il piano B più credibile porta ad Hojlund il quale è in uscita dal Manchester United che sta per chiudere l'acquisto di Benjamin Sesko dal Manchester United per 85 milioni di euro. Negli ultimi giorni, è stato accostato spesso al Milan anche il profilo di Darwin Nunez, che però è ad un passo dal trasferimento all'Al Hilal di Simone Inzaghi.
