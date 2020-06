L’edizione odierna del QS dedica spazio in prima pagina alla squadra di Pioli, impegnata domani a San Siro contro i giallorossi di Fonseca. "Kjaer recupera: maglia da titolare contro la Roma", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge sempre in taglio basso: "La corsa per un posto in Europa resta viva ma i rossoneri devono fare tre punti".