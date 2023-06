Milan, Real pronto a tenere Brahim per sostituire Asensio. Gazzetta: "Vertice a giorni"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sua edizione odierna, La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione che riguarda Brahim Diaz. Lo spagnolo è in prestito biennale dal Real Madrid, accordo che scadrà il 30 giugno. Il Milan lo vorrebbe tenere, ma dovrebbe sborsare più di 20 milioni per riscattarlo.

Improbabile che i Blancos concedano uno sconto, anzi: come riporta la Rosea, il Real sarebbe pronto a tenerlo in rosa per sostituire Marco Asensio, che lascerà a parametro zero. Brahim sta bene in rossonero e nei prossimi giorni i club ne discuteranno, con il Madrid che potrebbe anche decidere di incassare i soldi del riscatto dal Milan e virare su altri obiettivi, come Kai Havertz del Chelsea. La situazione è da definire.